РИАМО - 25 мая. Три новые общеобразовательные организации построят в районе Некрасовка в 2018-2021 годах, при этом вместимость каждой школы составит более 1,1 тысячи мест, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Учитывая активную жилую застройку района Некрасовка и возросшую потребность в образовательных объектах, здесь завершается строительство школы на 1,1 тысячи мест в квартале №7. Также в этом районе Адресно-инвестиционной программой предусмотрено финансирование строительства в 2020-2021 годах образовательных объектов большой емкости: школы на 1275 мест в 13-м квартале и школы на 1150 мест в 17-м квартале», - сказал Бочкарев.

Ранее в Некрасовке была построена экспериментальная школа на 2,1 тысячи мест, которую назвали самой большой в столице.

«Кроме этого, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию школу на 1,9 тысячи мест в Левобережном районе», - добавил Бочкарев.

Ранее Бочкарев сообщал, что ежегодно в столице возводится по пять-шесть школ. Новые здания создаются по индивидуальным проектам.

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