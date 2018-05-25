РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В результате пожара в автосервисе в микрорайоне Саввино Балашихи никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник организации.

Вечером 24 мая в микрорайоне Саввино произошло возгорание в автосервисе по адресу: улица 1 Мая, дом 10А. Огнеборцы в составе 19 человек потушили пожар в 18:30, также к ликвидации возгорания привлекли пять единиц техники.

«Пожар быстро потушили, благодаря этому строение не сильно повреждено, пострадавших нет», – сказал сотрудник автосервиса.