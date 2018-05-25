РИАМО – 25 мая. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о разработке новых способов блокировки мессенджера Telegram, которые должны привести к успеху.

«Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха», – сказал Жаров интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу.

Глава Роскомнадзора не стал называть точные сроки, но отметил, что «полная блокировка Telegram – это процесс».

«Я не могу сказать, произойдет это завтра или через неделю. Это процесс, давайте будем наблюдать за ним. Не могу сказать, что конкретно мы будем делать, потому что это борьба снаряда и брони. <…> Но могу сказать, что больше не будем блокировать подсети, а станем работать точечно. Совершенно точно это не коснется добропорядочных пользователей», – подчеркнул он.

Решение о запрете мессенджера Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров допустил блокировку мессенджера Viber, если российские спецслужбы не получат доступ к его ключам шифрования.