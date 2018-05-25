РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мая. Жители подмосковного Королева 29 мая смогут проголосовать за кандидатов в новый состав общественной палаты города в рамках единого дня голосования, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Единый день голосования состоится 29 мая с 10:00 до 20:00. Голосование пройдет по адресу: улица Дзержинского, дом 26, деловой и культурный центр «Костино».

«Принять участие в голосовании смогут жители городского округа старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Королеве. На голосование с собой необходимо взять паспорт», – говорится в сообщении.

Всего в состав общественной палаты городского округа Королев выдвинуто 126 кандидатов, их списки размещены на сайте общественной палаты Московской области. В купоне для голосования избиратели смогут отметить не более 45 кандидатов. Подсчет бюллетеней будет производиться в общественной палате Московской области.