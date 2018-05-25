РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В Подольске до 2020 года могут отремонтировать тротуар на улице Некрасова по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на разрушенный тротуар на улице Некрасова у дома 9/19. Он отметил, что тротуар на пересечении улиц Некрасова и Калужская находится в плохом состоянии.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу устройства тротуара в районе дома 9/19 по улице Некрасова было рассмотрено сотрудниками администрации округа. Сообщаем, что данный адрес был предложен в трехлетний план благоустройства городского округа Подольск в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Подольска» на 2018-2020 годы», – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.