РИАМО - 25 мая. Участок скоростной автомагистрали Москва - Санкт-Петербург в черте столицы планируют сдать в эксплуатацию в 2018 году, готовность этого участка трассы составляет уже 80%, сообщил в пятницу в интервью РИАМО руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

«В 2018 году планируем завершить участок от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Это продолжение платной скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург (дорога федерального значения) в черте Москвы, она является магистральной улицей общегородского значения первого класса с непрерывным режимом движения. Данный участок в перспективе обеспечит выход на Ярославское шоссе и улицу Академика Королева. Готовность объекта составляет 80%. Срок окончания работ запланирован на четвертый квартал этого года», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что новый участок обеспечит продолжение и более глубокий вход в город скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург федерального значения в черте города до Дмитровского шоссе и далее в центр города. Также дорога перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на основные магистрали: Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАДа, Большую Академическую улицу, Коровинское шоссе. Новый участок позволит улучшить условия движения транспорта на улично-дорожной сети ряда районов на севере Москвы: Головинского, Коптева, Тимирязевского.

«Также в этом году планируем завершить участок Северо-Западной хорды под названием «Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе». Также уже завершается разработка проектно-сметной документации по объекту «Транспортная развязка МКАД с улицей Генерала Дорохова». На выходе из государственной экспертизы находится документация по этапу «Дорога от улицы Нижние Мневники, дом 62, до проспекта Маршала Жукова, инженерные коммуникации и сооружения. Балочный мост», - уточнил Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по участку от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Планируемый срок получения заключения экспертизы и начала строительства – четвертый квартал этого года. По участку от Открытого до Ярославского шоссе также ведется разработка проектно-сметной документации.

Строящаяся трасса федерального значения М-11 Москва - Санкт-Петербург - одна из первых крупных платных автодорог России. В эксплуатацию уже введены несколько участков магистрали. Когда дорога будет введена в эксплуатацию по всей протяженности, ее дублером станет существующая федеральная трасса М-10 «Россия», значительно исчерпавшая свою пропускную способность. Кроме того, с вводом М-11 в эксплуатацию Санкт-Петербург станет вторым, после Уфы, городом России, имеющим сообщение с Москвой сразу по двум автомобильным дорогам федерального значения.

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