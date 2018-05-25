РИАМО – 25 мая. Родственников пациентов будут пускать в реанимацию, правительство поддержало депутатский законопроект, который закрепляет такую обязанность за медицинскими учреждениями, пишет в пятницу газета «Известия».

О том, что кабинет министров поддержал законопроект о посещении больных в реанимации, «Известиям» рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко. Он был одним из разработчиков документа.

«Парламентарии предложили поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Их суть заключается в том, чтобы у медицинских учреждений появилась обязанность предоставлять родителям и другим членам семьи возможность посещения пациентов в реанимации. При этом порядок должен быть дополнительно установлен федеральным органом исполнительной власти», – говорится в материале.

Речь идет о Минздраве, который представит этот документ ко второму чтению, пояснил депутат Николай Герасименко. Дата первого чтения еще не определена.

В отзыве кабинета министров сказано, что сейчас вопрос создания условий, которые обеспечивают возможность посещения пациента в медорганизации, урегулирован.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предусматривает приоритет интересов пациента при оказании ему помощи: это реализуется и за счет посещения больного родственниками, если состояние пациента позволяет, а также соблюдается противоэпидемический режим и интересы других граждан.

Как отмечается в статье, в большинстве зарубежных стран члены семьи пациентов могут находиться рядом с ними в реанимационных отделениях. Это возможно в том случае, если соблюдаются правила посещения.