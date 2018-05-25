РИАМО - 25 мая. Турникеты с высокой пропускной способностью установили еще на 12 станциях Московского метрополитена, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичной подземки.

По его словам, всего с февраля 2018 года на новые турникеты было заменено более 200 старых пропускных устройств.

«Современные турникеты со стеклянными створками установили на 12 станциях метро: «Сокол», «Воробьевы горы», «Улица 1905 года», «Перово», «Краснопресненская», «Каширская» Замоскворецкой линии, «Коломенская», «Бунинская аллея», «Парк Победы» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Смоленская» Филевской линии и «Курская» Кольцевой линии», - сказали собеседник агентства.

Он отметил, что на турникетах нового типа предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Также до конца текущего года все станции метро планируется оборудовать турникетами с системой бесконтактной технологии оплаты проезда.

«Турникеты новой серии работают бесшумно и быстро. Пропускная способность одного такого турникета составляет порядка 1,2 тысячи человек в час или 23,4 тысячи в сутки. Для удобства прохода маломобильных граждан и пассажиров с багажом на каждой станции один из турникетов в линейке шире, чем остальные», - заключил сотрудник пресс-службы.