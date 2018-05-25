РИАМО - 25 мая. Власти Москвы рассчитывают уже в 2019 году подготовить порядка 12% стартовых площадок программы реновации жилфонда к заселению, на данный момент идет проектирование первых домов, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Для реализации программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки. Сейчас идет проектирование первых домов. Мы рассчитываем, что 28 из них в следующем году будут готовы к заселению», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что условия вырубки лесов зеленых насаждений в связи со строительством домов для программы реновации будут определены проектной документацией в части дендрологии по каждой конкретной стартовой площадке, прошедшей государственную экспертизу. В этом случае будут проведены обязательные компенсационные мероприятия по озеленению.

Бочкарев ранее отмечал, что массовое переселение в новые дома начнется где-то года через три - примерно к 2020-му, когда будут вводить по 1,5 миллиона квадратных метров жилья по этой программе. Подъем первой волны переселения может начаться в 2019-м.

На этой неделе к заселению по программе реновации подготовили еще пять жилых домов на северо-востоке Москвы. Эти объекты строились по другим программам: в них улучшили отделку и оснащение и привели их в соответствие с теми стандартами, которые были утверждены правительством Москвы. Общее количество квартир в этих домах составит 832.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей.

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