РИАМО - 25 мая. Спасатели МБУ «ХимСпас» оперативно среагировали на обращение жителей и спасли утку и 12 утят прямо с проезжей части города, сообщается на сайте администрации городского округа.

Обращение поступило от жительницы, согласно которому около дома №6 по проспекту Мельникова недалеко от проезжей части были замечены утка и 12 утят.

«Служба выехала на место, поместила водоплавающих в переноску и отвезла на акваторию канала имени Москвы», – говорится в сообщении.