РИАМО - 25 мая. Демонтаж домов в рамках программы реновации жилья в столице начнется в конце июня текущего года, на данный момент проводятся открытые конкурсы по выбору подрядчиков, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Снос первых пятиэтажек (по программе реновации жилфонда Москвы - ред.) запланирован на конец июня 2018 года», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на данный момент Московский фонд реновации жилой застройки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок проводит открытые конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение проектно-изыскательских работ по сносу существующих строений и выполнение работ по проектированию жилых домов.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей.

Сейчас в рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. 28 из них в 2019 году могут быть готовы к заселению, и с этого фактически начнется подъем первой волны переселения.

Кроме того, технические требования для проектирования домов по программе реновации столичного жилфонда планируется дополнить положениями об установке внутридомовых и поэтажных систем информирования граждан о чрезвычайных ситуациях.

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