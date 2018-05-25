РИАМО – 25 мая. Пилотный проект по выявлению водителей с просроченным ОСАГО заработает в Москве благодаря объединению базы Российского союза автостраховщиков (РСА) и ГИБДД, передает ТАСС.

«Единая база, которая объединит в себе информацию Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков, заработает в тестовом режиме в ближайшее время в Москве», – сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, в настоящее время прозрачность и корректность базы данных, которая находится в РСА, дорабатывается и находится в заключительной стадии.

Глава ГИБДД заметил, что первое время штрафовать с помощью новой технологии не будут – владельцев машин без ОСАГО лишь уведомят об отсутствии ОСАГО или необходимости продлить срок действия полиса.