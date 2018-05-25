РИАМО - 25 мая. Полицейскими в подмосковном Дмитрове задержаны 43-летний житель Москвы и 68-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемые в мошенничестве в отношении пенсионерки из Истры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники возле отделения банка, расположенного на улице Ленина, представившись сотрудниками кредитного учреждения, ввели в заблуждение 58-летнюю местную жительницу и сообщили ей о якобы неправильно выданных в кассе денежных средствах. Когда пенсионерка достала из сумки полученную сумму денег, правонарушители в момент пересчета купюр часть из них похитители и скрылись», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Материальный ущерб от действий мошенников составил 170 тысяч рублей. При проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых в городе Дмитрове в момент подготовки к совершению аналогичного преступления, добавила она.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении.