РИАМО - 25 мая. Поэтапный ввод строящейся Кожуховской линии Московского метрополитена обусловлен формированием пассажирского трафика на новой ветке в столичной подземке, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«В ходе строительства Кожуховской линии для оптимизации пассажиропотоков и для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть, а также с учетом степени строительной готовности принято решение о поэтапном вводе данной линии в эксплуатацию. Строительство участка от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется завершить уже в 2018 году», - сказал Бочкарев.

Он также напомнил, что западный отрезок Калининско-Солнцевской линии метрополитена в новую Москву запланировано достроить летом 2018 года с учетом завершения пусконаладочных работ.

Запуск Кожуховской линии улучшит транспортное обслуживание москвичей, проживающих на юго-востоке города. «Розовая» ветка соединит семь районов столицы и позволит их жителям экономить 15–20 минут в пути в одну сторону. Также она поможет существенно разгрузить действующую Таганско-Краснопресненскую линию.

В перспективе новая ветка станет одной из самых длинных среди тех, которые сейчас строятся в Москве. На участке длиной более 15 километров расположатся восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Две из них станут пересадочными: с «Нижегородской» можно будет перейти на Большую кольцевую, а с «Косина» — на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Всего с 2011 года в Москве было построено свыше 120 километров новых линий метро и 64 новые станции. В настоящее время на различных стадиях градостроительного планирования, проектирования и строительства находятся еще порядка 200 километров линий метро.

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