РИАМО - 25 мая. Газон в московском парке «Остров мечты» прослужит до 30 лет и будет в 30 раз больше футбольного поля Большой спортивной арены «Лужников», его засадят разными видами трав, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В конце лета в парке «Остров мечты» начнут создавать крупный газон. В его состав войдут несколько видов трав. Это сорта мятлика, овсяницы, полевицы и райграса. Посев газона проведут в два этапа – летом и ранней осенью этого года, а также весной 2019 года», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, засев начнется с тех мест, где завершены формирование ландшафта и работы по устройству инженерных коммуникаций. В общей сложности до конца этого года траву засеют на площади 80 тысяч квадратных метров в южной и северной частях парка. Для создания газона туда завезут специальную почву. Ее подготовят из плодородного грунта, песка, торфа, минеральных удобрений и уложат слоем в 20 сантиметров.

«В парке создадут одну из крупнейших зон натурального посевного газона в Москве площадью травяного слоя в более 220 тысяч квадратных метров. Это в 30 раз больше площади футбольного поля стадиона «Лужников». При этом в парке не будет использоваться газон рулонного типа. Натуральное покрытие прослужит гораздо дольше (до трех десятилетий). Газон сможет также лучше переносить засуху, сохраняя опрятный внешний вид», – рассказал сотрудник пресс-службы парка «Остров мечты».

Он добавил, что газон не будет однородным, условно его можно разделить на три типа. Для затененных участков (например, вблизи деревьев и кустарников) будут использовать сорта растений, которые хорошо переносят тень.

«На участках рядом с главными аллеями, детскими игровыми площадками и пешеходными дорожками разобьют «бархатный» газон из невысокой мягкой травы. А на открытых участках появится газон с полевыми цветами, который будет менее требовательным к уходу и более устойчивым к засухе», – отмечается на сайте.