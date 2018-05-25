РИАМО - 25 мая. Доктора столичной больницы имени Викентия Вересаева изобрели технологию резонансной электростимуляции ЖКТ, она позволяет быстро восстановить моторику кишечника, не прибегая к оперативному вмешательству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Хирурги университетской клиники при больнице имени Викентия Вересаева департамента здравоохранения Москвы изобрели и запатентовали методику быстрого восстановления работы кишечника при помощи резонансной электростимуляции. Такой способ позволяет вылечить пациента без медикаментов и оперативного вмешательства», - говорится в сообщении.

В основе изобретения лежит явление резонанса, при котором частота импульсов электрического тока совпадает с частотой сокращений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и заставляет работать кишечник. Новый метод лечения является уникальным и не имеет аналогов в России.

«Московские врачи не только следят за последними научными исследованиями, но и регулярно вносят собственный вклад в развитие инновационных методов лечения. Для сферы здравоохранения такая инициатива очень важна — это показатель эффективности сотрудника и всей медицинской организации», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Инновационная методика уже внедрена в клиническую практику и применяется при атонии или парезе кишечника (потери тонуса мускулатуры), которые влекут за собой серьезное нарушение работы всего желудочно-кишечного тракта. В результате человек испытывает острую или ноющую боль в области живота, ухудшается его самочувствие.

«С данными симптомами часто сталкиваются как здоровые люди, так и больные после операций на органах брюшной полости. Резонансную электростимуляцию прошли уже около 100 пациентов больницы имени Викентия Вересаева. Ее проводят бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования и направления лечащего врача-хирурга», - поясняется в материале.

Как сообщил хирург больницы имени Викентия Вересаева, один из авторов метода резонансной электростимуляции Владимир Фомин, моторику пищеварительного тракта после операции теперь можно восстановить всего за несколько сеансов резонансной электростимуляции. Во время процедуры на живот пациенту прикрепляют два электрода и воздействуют на него малыми токами.

«На начальном этапе аппарат снимает показания (подобные электрокардиограмме) работы четырех отделов ЖКТ: желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки и толстой кишки. Эти данные в режиме реального времени выводятся на экран монитора. С помощью программного обеспечения и нескольких измерений мы вырабатываем дальнейшую тактику лечения», - рассказал Фомин.

Также в материале отмечается, что для того чтобы достичь нужного эффекта, для каждого пациента рассчитывают индивидуальную частоту импульса. Один сеанс длится около полутора часов. Количество необходимых больному процедур тоже определяется индивидуально. В среднем для восстановления работы кишечника требуется около пяти сеансов, но в некоторых случаях достаточно и одного.

«Атония кишечника в 95% случаев поддается лечению — через несколько дней состояние внутренних органов нормализуется. Однако примерно в пяти процентах случаев, например после объемных операций, работа кишечника не восстанавливается. Тогда врачи вынуждены повторно прибегать к хирургическому вмешательству», - сообщается на сайте.

Новая методика резонансной электростимуляции позволяет свести к минимуму послеоперационные осложнения, связанные с парезом кишечника, помогает пациентам быстрее восстановиться и уменьшить время пребывания в больнице.