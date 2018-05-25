РИАМО - 25 мая. Площадь на пересечении Столешникова переулка и улицы Петровка в центре столицы назовут в честь выдающегося русского зодчего XIX века Осипа Бове, ее благоустроили по программе городского ремонта в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Имя архитектора Осипа Бове будет увековечено в названии площади в Тверском районе столицы. Такое предложение поддержала Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова», – говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, новую площадь на пересечении Столешникова переулка и Петровки привели в порядок и . До 1927 года на этом месте стояла церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках. В память о храме в 1997 году на участке возвели часовню, которая относится к Богородице-Рождественскому монастырю.

«Площадь Архитектора Бове появится недалеко от дома в Петровском переулке (дом 6, строение 1), где некоторое время жил знаменитый зодчий со своей супругой Авдотьей Трубецкой. Здание сохранилось до наших дней и является памятником архитектуры», – отмечается в материале.

Осип Иванович Бове (настоящее имя – Джузеппе, 1784-1834) принадлежал к последнему поколению архитекторов русского классицизма. Этот стиль возник при Екатерине II и был особенно популярен в конце XVIII – начале XIX веков. Он сочетал в себе элементы разных стилей (барокко, рококо и других). Здания эпохи классицизма отличались гармонией пропорций и лаконичностью форм. При строительстве использовался красный кирпич и белый камень. Архитекторами-классицистами воздвигались колонны с антаблементами, возводились гладкие стены с прорезанными проемами, фасады с крупным рельефом, стрельчатые арки и порталы входов.

При участии Бове была реконструирована Красная площадь и созданы Театральная площадь с Большим театром, а также Александровский сад, Триумфальные ворота, 1-я Градская больница и многие другие исторические здания, пострадавшие в пожаре 1812 года. Иногда архитектор обращался к стилю ампир, для которого характерны более пышные формы, а также наличие колонн и пилястров (имитация колонн). Именно в этом стиле Бове оформил фасады Манежа в 1824-1825 годах.