РИАМО - 25 мая. За прошедшие сутки на территории Московской области специалисты зарегистрировали 14 пожаров, к ликвидации которых привлекались более 120 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 14. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека, 35 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом было спасено 23 человека.

Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.