РИАМО - 25 мая. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода без осадков, воздух прогреется до 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Будет солнечно и без осадков. Правда при северо-восточном ветре, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду, воздух в столице прогреется всего лишь до 17-19 градусов, в Подмосковье до 14-19 градусов тепла», - говорится в сообщении.

Также ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 35%.

Синоптики подчеркивают, что на колебания метеопараметров, недомоганием могут отреагировать метеозависимые люди с различными сердечно-сосудистыми патологиями. В группе риска в первую очередь те, кто страдает гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, ишемией, нарушениями сердечного ритма, лица с нестабильным собственным давлением. У этой категории людей возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления.