РИАМО - 24 мая. Следователи работают на месте захвата заложников в доме по улице Молостовых в Москве, где погиб один мужчина, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.
«В Москве по факту убийства мужчины и захвата заложников возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в квартире дома по улице Молостовых подозреваемый взял в заложники мужчину и женщину с ребенком», - говорится в сообщении.
Сотрудниками силовых структур женщина с ребенком были освобождены, в квартире обнаружен погибший мужчина с огнестрельным ранением. Подозреваемый госпитализирован в больницу. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы и свидетели, устанавливается картина произошедшего.
Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник стрелял в потолок.
Видео с места захвата в заложники семьи вооруженным мужчиной в Москве>>
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