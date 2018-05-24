РИАМО - 24 мая. Следователи работают на месте захвата заложников в доме по улице Молостовых в Москве, где погиб один мужчина, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«В Москве по факту убийства мужчины и захвата заложников возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в квартире дома по улице Молостовых подозреваемый взял в заложники мужчину и женщину с ребенком», - говорится в сообщении.

Сотрудниками силовых структур женщина с ребенком были освобождены, в квартире обнаружен погибший мужчина с огнестрельным ранением. Подозреваемый госпитализирован в больницу. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы и свидетели, устанавливается картина произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник стрелял в потолок.

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