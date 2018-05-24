РИАМО - 24 мая. Мужчина, которого удерживали в заложниках в квартире на востоке Москвы, умер от нанесенных ему повреждений, женщина и ребенок не пострадали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сегодня в результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию мужчины, удерживавшего в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек. Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей, мужчине, телесные повреждения, в результате которых он скончался», - говорится в сообщении.

При задержании злоумышленник нанес себе ножевое ранение и в настоящее время доставляется в медучреждение. Женщина и ребенок, находившиеся в квартире, не пострадали.

Видео с места захвата в заложники семьи вооруженным мужчиной в Москве>>