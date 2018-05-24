РИАМО – 24 мая. Москвич Александр Боровой, который удерживает в заложниках своих соседей по квартире на улице Молостовых в Москве, оставил на страничке в соцсетях «послание» для правоохранительных органов, сообщает Life.

Ранее в квартире на улице Молостовых мужчина взял в заложники семью из трех человек, которые проживали в соседней комнате этой квартиры. Злоумышленник также сделал один выстрел в потолок.

«Мне нужно задать несколько вопросов ментам. Почему меня не защитили от черных риелторов?» —написал мужчина.

По предварительной версии, причиной конфликта стала доля в квартире, которую сын Александра Борового продал посторонней семье с ребенком. Мужчина чистоту сделки не признавал и пытался избавиться от новых жильцов.

В то же время в своих постах в соцсетях мужчина упоминает неких бандитов, которые якобы предложили ему 500 тысяч рублей за его московское жилье, а самого хозяина грозятся «вывезти на ПМЖ» в деревню и «поселить в развалюхе».

Видео с места захвата в заложники семьи вооруженным мужчиной в Москве>>