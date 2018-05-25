РИАМО - 25 мая. Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в предстоящие выходные, с вечера 25 мая до раннего утра 27 мая, в связи с ремонтом путей, изменение коснется ночных и утренних рейсов, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 25 на 26 и с 26 на 27 мая железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на остановочном пункте «Дачная» Киевского направления Московской железной дороги. Обслуживание инфраструктуры направлено на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В эти дни у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок», - отмечается в сообщении.

Так, несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями «Нара», «Апрелевка», «Лесной городок», а также на участках Нара – Солнечная и Нара – Апрелевка, выведены из расписания.

Технологические окна специально назначены в выходные дни и преимущественно в ночное время (с 21:20 до 7:20), чтобы максимально возможно сохранить привычное для пассажиров расписание и объем движения в популярное для поездок время.

«Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за временные неудобства и просит внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru)», - заключается в сообщении.