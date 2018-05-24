РИАМО - 24 мая. Подмосковные следователи выяснили, что в результате падения с носилок в больнице Наро-Фоминска пострадала пожилая женщина, которая позднее умерла в реанимации, причины ее смерти будут устанавливаться, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В ходе проверки по информации и видеоролику, размещенным в социальной сети об инциденте, произошедшем возле входа в Наро-Фоминскую районную больницу, следователи установили ряд обстоятельств.

«Пациент которого уронили с носилок – это местная жительница 1928 года рождения. 24 мая женщине стало плохо, и ее госпитализировали из дома с жалобами на сердце. Врачи скорой помощи привезли ее в кардиологическое отделение, где пенсионерке стало значительно хуже», – говорится в сообщении.

После этого было принято решение о переводе ее в реанимацию. Для этого женщину вывезли на каталке из корпуса кардиологии и должны были отвезти в соседний – реанимационный. В какой-то момент каталка перевернулась, после чего пенсионерка упала на асфальт. Несмотря на принятые врачами меры, женщина скончалась в реанимации.

«Следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причинно-следственной связи между полученными телесными повреждениями и наступившей смертью женщины», – отмечается в материале.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.