РИАМО - 24 мая. Мужчина, который взял в заложники семью с детьми в квартире на востоке столицы, мог сделать это из-за бытового конфликта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в квартире на улице Молостовых мужчина взял в заложники семью из трех человек, которые проживали в соседней комнате этой квартиры. Злоумышленник также сделал один выстрел в потолок.

«В настоящее время прилегающая территория оцеплена сотрудниками полиции, проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника. По предварительным данным, речь идет о конфликте на бытовой почве», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что на месте ЧП могут быть пострадавшие.

Видео с места захвата в заложники семьи вооруженным мужчиной в Москве>>