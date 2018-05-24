РИАМО – 24 мая. Журнал Forbes составил рейтинг наследников богатейших бизнесменов России, которые в общей сложности получат свыше 200 миллиардов долларов, сообщает Газета.ru.

Издание выбрало 20 семей, в которых на наследников приходятся наибольшие состояния. Уточняется, что 46 детей унаследуют в сумме 211 миллиардов долларов.

«Самым богатым наследником (17 миллиардов долларов) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова, который получит по завещанию принадлежащий отцу пакет акций компании, но управлять ей не будет», – говорится в сообщении.

На втором месте расположились дети крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. На каждого ребенка придется по 8,9 миллиарда долларов.

Третье место в рейтинге заняли дети владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко – дочь Тара и сын Адриан. На обоих детей приходится состояние в 14,5 миллиардов долларов.