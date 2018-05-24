На улице Красная Пресня в районе дома 44 столкнулись малотоннажный грузовик Hyundai и мотоцикл. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.
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На улице Красная Пресня в районе дома 44 столкнулись малотоннажный грузовик Hyundai и мотоцикл. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.
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