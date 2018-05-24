РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. В текущем году фильму «Гардемарины, вперед!» исполнилось 30 лет, создатели киноистории встретились со зрителями в четверг в Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Поклонников картины приветствовали во Дворце культуры «Подмосковье» режиссер Светлана Дружинина, второй режиссер, продюсер Галина Мельник, актеры Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский и Сергей Никоненко, оператор Анатолий Мукасей. В мероприятии приняли участие глава горокруга Красногорск Радий Хабиров и начальник управления по культуре и делам молодежи Галина Ковалева.

«Никто не предполагал, что фильм «Гардемарины, вперед!» будет иметь такой колоссальный, многолетний успех. Огромное вам спасибо за то, что вы так воспринимаете на сегодняшний день этот фильм», – сказала Дружинина.

Она также сообщила, что готовится к выходу продолжение знаменитой трилогии «Гардемарины-4». Зрители вновь увидят полюбившихся героев и их повзрослевших детей.

«Для меня особенно отрадно, что эта встреча проходит именно в Красногорске, в моем родном городе, с которым у меня очень многое связано: детский сад, школа, первая гитара, первая любовь», – сказал Харатьян.

В рамках творческой встречи школа гардемаринов, которую создал Харатьян, представила спектакль «Гардемарины, вперед!». Все роли в постановке исполнили ученики школы. По словам Харатьяна, это первый успешный опыт показа некоторых действий фильма на сцене.