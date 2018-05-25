РИАМО – 25 мая. Выпускники 9 классов российских школ начнут сдавать государственную итоговую аттестацию в пятницу, сообщается на официальном информационном портале ГИА.

Так, в пятницу девятиклассники будут сдавать иностранные языки, также экзамен по иностранным языкам поставлен на 26 мая. Русский язык выпускники будут сдавать 29 мая, 31 мая — обществознание, биологию, информатику и ИКТ, литературу.

Согласно расписанию 2 июня девятиклассники будут сдавать физику, информатику и ИКТ, 5 июня — математику, 7 июня — историю, химию, географию и физику, 9 июня — обществознание.

С 20 июня начнется резервный период сдачи ГИА.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

ГИА проводится в формах основного государственного экзамена с использованием контрольных измерительных материалов, государственного выпускного экзамена (письменные и устные экзамены с использованием текстов, тем, заданий, билетов) и в форме для обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной литературе для прохождения ГИА.