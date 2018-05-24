РИАМО – 24 мая. Спецназ Росгвардии выехал к жилому дому на востоке Москвы, где вооруженный мужчина захватил в заложники семью с детьми, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина в квартире на улице Молостовых на востоке Москвы захватил в заложники жену и ребенка. По предварительным данным, злоумышленник вооружен охотничьим карабином. На место инцидента прибыли полицейские и выставили оцепление.

«На место направлен отряд спецназа Главного управления Росгвардии по Москве», – сказал источник в экстренных службах.

Он уточнил, что на месте ЧП могут быть пострадавшие.

Видео с места захвата в заложники семьи вооруженным мужчиной в Москве>>