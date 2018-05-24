РИАМО – 24 мая. Международные резервы России снизились за неделю на 1,4 миллиарда долларов и на 18 мая составили 456,3 миллиарда долларов против 457,7 миллиарда на 11 мая, сообщает в четверг Газета.ru.

«Международные резервы на 18 мая составили 456,3 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 1,4 миллиарда, или на 0,3%, в результате отрицательной переоценки», – сообщается в материалах Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.