РИАМО - 24 мая. Будущие инвесторы в Москве сами смогут определить объекты для сделок благодаря новому сервису «Активный инвестор», говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития города Москвы.

«Москва запустила сервис «Активный инвестор», который позволит инвесторам ознакомиться с параметрами инвестиционного объекта, просчитать затраты и выгоды еще до его запуска», – сообщила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, с помощью сервиса можно будет отметить наиболее интересные участки для сделок в городе и направить запрос на их осмотр; выбрать назначение будущего объекта; задать вопрос по размеру арендной платы; выбрать вид сделки и предложить реализацию своего проекта на участке.

Вопросы и предложения будут поступать через личный кабинет инвестиционного портала в городское агентство управления инвестициями и другие органы исполнительной власти Москвы и учитываться при принятии городом решения о вовлечении объекта в сделку.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, появление нового сервиса позволит инвесторам подобрать площадку для реализации своего бизнес-проекта.

«Можно просчитать стоимость проекта, издержки, прибыльность. Это еще одна опция, которая помогает предпринимателям понять московский рынок и удачно влиться в городскую экономику», – отметил Ефимов.