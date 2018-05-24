РИАМО – 24 мая. Президент России Владимир Путин отметил, что Международный валютный фонд (МВФ) играет важную роль в поддержании глобальной стабильности, сообщает Газета.ru.

Путин и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард провели в четверг встречу на полях Петербургского экономического форума, где обсудили текущие дела мировой политики и финансов.

«Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов. И Россия как член фонда заинтересована в повышении эффективности работы», – сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия всегда с интересом ждет оценок и прогнозов фонда.

Помимо этого, президент поблагодарил Лагард за участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.