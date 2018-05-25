РИАМО - 25 мая. Усиленные меры безопасности ввели с пятницы в Москве и других российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Особый режим действует по 25 июля, он также распространяется на Подмосковье, где будут проживать и тренироваться девять команд – участниц мундиаля.

Ограничения введены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и необходимы для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения турнира.

Чемпионат мира по футболу продлится с 14 июня по 15 июля. Игры примут 12 стадионов в 11 городах России. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ВОКЗАЛАХ

С пятницы и по 25 июля изменились маршруты прохода пассажиров 31 железнодорожного вокзала в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу.

В Москве основные изменения коснулись четырех вокзалов, которые примут наибольшее количество болельщиков, – Курского, Казанского, Киевского и Ленинградского.

Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности – каждому гостю вокзала необходимо пройти процедуру входного контроля. Чтобы не образовывались очереди, на вокзалах установили дополнительное досмотровое оборудование и разместили новые навигационные указатели.

ЗАПРЕТ НА ОРУЖИЕ

В рамках введения усиленных мер безопасности временно запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Нарушение установленных правил оборота оружия влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Исключение составляют экспонирование, учет, хранение и изъятие гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также передача, перевозка, транспортирование, использование, ввоз в Россию и вывоз за пределы страны спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему для подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта.

Запрет также касается оборота взрывчатых и ядовитых веществ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Также в период проведения мундиаля частично приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

Временно прекращены операции, связанные с повышенной опасностью и несущие риски возникновения аварийных ситуаций на конкретных производственных участках.

Усиленные меры безопасности также включают в себя ограничения на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и иных публичных мероприятий, не связанных с чемпионатом мира по футболу.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ

В Москве и других городах проведения ЧМ-2018 изменились правила регистрации граждан по месту пребывания. Теперь получить временную прописку необходимо в течение трех дней с момента приезда в город. Данные изменения также действуют по 25 июля и касаются тех, кто собирается жить у друзей или снимать квартиру.

В Москве граждане, которые приехали в столицу во время чемпионата для временного проживания или сменили место жительства, могут подать документы на регистрацию в территориальные органы МВД или центры госуслуг «Мои документы».

Постояльцев гостиниц, санаториев, домов отдыха зарегистрируют по месту пребывания.

ОГРАНИЧЕН ВХОД В «ЛУЖНИКИ»

По 18 июля ограничен доступ пешеходов и автотранспорта на территорию столичного спорткомплекса «Лужники», где состоятся матч открытия и финал чемпионата мира по футболу.

В этот период во внематчевые дни проход на территорию спорткомплекса открыт для организаторов турнира, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц.

В дни проведения матчей вокруг комплекса организуют пешеходные зоны для зрителей. Войти можно будет только с билетом на игру и паспортом болельщика.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В субъектах РФ, где состоятся мероприятия чемпионата мира по футболу, также введен режим повышенной готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Особый противопожарный режим подразумевает запрет на выжигание сухой травы, разведение костров на земельных участках всех категорий, а в случае осложнения лесопожарной обстановки – запрет на посещение лесов.

За нарушение противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 400 тысяч рублей.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В период проведения мирового первенства по футболу гражданам рекомендовали незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов обо всех подозрительных ситуациях.

Правоохранители советуют обращать внимание на лиц, которые пытаются проникнуть на стадионы, просят пронести на них свои вещи, проявляют необоснованный интерес к местам пребывания участников и гостей ЧМ-2018, а также к объектам транспортной инфраструктуры. Должны насторожить и люди, которые настойчиво пытаются снять на короткое время жилье вблизи спортивных арен.

Важно обращать внимание на бесхозные вещи и предметы, а также автомобили, в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Сообщать заслуживающую внимания информацию можно по телефонам горячей линии дежурных служб ФСБ России - 8-800-224-22-22, МВД России - 8-800-222-74-47 и МЧС России - 8-800-775-17-17.