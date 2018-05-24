РИАМО - 24 мая. Родильному дому больницы имени Кончаловского в столичном Зеленограде присвоили международный статус Всемирной ассоциации здравоохранения и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Родильный дом получил особый статус «Больница, доброжелательная к ребенку». Это пятый роддом в Москве с международным статусом ВОЗ и ЮНИСЕФ, для которого необходимо пройти региональную экспертизу и аттестацию.

«Московское здравоохранение продолжает совершенствовать систему родовспоможения, что подтверждается получением международного статуса еще одним столичным роддомом. Врачи активно поддерживают будущих родителей, создают школы, организовывают курсы и тематические лекции. Мы стремимся создать в родильных домах наиболее благоприятную атмосферу, комфортную для рожениц», – сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В Москве статус «Больница, доброжелательная к ребенку» имеют родильный дом №25 больницы №1 имени Пирогова, роддом при больнице имени Демихова, роддом при больнице №29 имени Баумана, а также роддом №4 при больнице имени Виноградова.

Чтобы соответствовать международному уровню, в роддоме обеспечили совместное пребывание матери и ребенка, усовершенствовали практику родовспоможения, а медицинский персонал прошел специальное обучение по программе ВОЗ и ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию».