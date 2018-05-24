РИАМО – 24 мая. Москвич в доме на востоке столицы захватил в заложники свою семью и заявил о готовности вести переговоры через социальную сеть, сообщает Life.

«В полицию поступило сообщение о том, что мужчина в квартире на улице Молостовых на востоке Москвы захватил в заложники своих жену и ребенка», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина нетрезв и вооружен охотничьим карабином.

На место инцидента прибыли полицейские и выставили оцепление. Дальнейшая информация уточняется.

В ряде СМИ сообщили о том, что отец семейства начал стрелять и кто-то из членов семьи получил ранение.

Видео с места захвата в заложники семьи вооруженным мужчиной в Москве>>