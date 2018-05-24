РИАМО - 24 мая. Уже в конце этого года жители Подмосковья смогут сами предложить власти, на что направить бюджетные средства, это станет возможно благодаря закону об инициативном бюджетировании, который обсудили на научно-практической конференции в Мособлдуме, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Инициативное бюджетирование – это способ софинансирования общественно-полезных идей граждан. Чаще всего, речь идет о проектах по благоустройству городу, в социальной или культурной сфере. Граждане выносят свои предложения на голосование, лучшие отбираются властью и реализуются почти полностью за счет бюджетных средств. Это общемировая практика, которая уже есть и в России.

«Реализация инициативного бюджетирования началась еще в 2007 году в разных регионах России. О необходимости создания механизма прямого участия граждан в создании комфортной городской среды говорил и президент России. У нас в регионе ведется системная работа по повышению активности граждан в распределении бюджетных средств на всех уровнях», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что отдельные региональные программы были сформированы именно по итогам голосования на портале «Добродел» – это, например, ремонт дорог.

«У нас уже есть положительный опыт, и сейчас мы разрабатываем законопроект, который станет рамочным и заложит основные положения для развития инициативного бюджетирования в Московской области», – уточнил Брынцалов.

В Московской области предлагается сделать рамочный законопроект, который должен будет определить основные правила и предоставить максимальную свободу для реализации инициатив граждан.

«Предметом регулирования станут отношения, которые возникают при инициативном бюджетировании. А целью – объединение усилий власти, общественных организаций, бизнеса для решения проблем, которые ставят граждане Подмосковья. Инициативное бюджетирование позволит решать наиболее злободневные вопросы и усилит общественный контроль, улучшит взаимодействие между органами МСУ, повысит гражданскую активность», – рассказал председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов.

Как отметил Ефимов, ключевым понятие станет «софинансирование» инициатив граждан. Как итог, инициативное бюджетирование должно стать дополнительной практикой учета мнения жителей. Подкрепят желание власти поддержать граждан 300 миллионов рублей, которые будут выделены из бюджета области на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

Закон об инициативном бюджетировании появится в Московской области уже в текущем году.