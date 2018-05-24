РИАМО - 24 мая. В подмосковных Химках продолжается борьба с вандалами, которые с начала весенне-летнего сезона выкопали более 6,5 тысяч цветов из клумб городского округа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Еще одна клумба в подмосковных Химках стала объектом хулиганов. Вандалы выкопали с цветников, обустроенных по улице Калинина, несколько десятков растений, среди которых: петуньи различных расцветок, гелихризумы и цинерарии. Выкопанную рассаду специалисты комбината по благоустройству и озеленению городского округа посадили всего несколько дней назад.

«Наши специалисты проводят ежедневный мониторинг территорий и следят за состоянием цветников. Призываем жителей бережно относиться к окружающей среде. Мы благоустраиваем город, делаем Химки привлекательными для жителей других муниципалитетов. Тем более этим летом округ будет встречать иностранных гостей», – сказала заместитель директора Химкинского комбината по благоустройству и озеленению Светлана Карабаева.

Жители городского округа также могут поучаствовать в процессе мониторинга и ликвидации нарушений. Для этого достаточно сообщить информацию на «горячую линию» городского округа: 8(495)793-01-01, на портал «Добродел» (www.vmeste.mosreg.ru) или по телефону комбината по благоустройству и озеленению: 8(495)572-26-88.