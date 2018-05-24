РИАМО - 24 мая. Специалисты Россельхознадзора провели проверку в отношении ООО «Национальная рыбная компания» из Раменского района Подмосковья, после чего выявили многочисленные нарушения ветеринарных и санитарных правил, в том числе хранение просроченной продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Как уточняется в материале, на предприятии не ведется учет пищевой продукции, предназначенной для утилизации; не осуществляются процессы производства хранения, перевозки и реализации пищевой продукции в соответствии с установленными к ней техническими регламентами.

«На хранении выявлена рыбная продукция и партия морепродуктов с истекшим сроком годности и отсутствием ветеринарных сопроводительных документов. <…> Мидии мороженные с истекшим сроком хранения (дата выработки 4 июля 2016 года) общим весом 17,6 тонны», – говорится в сообщении.

Некачественная продукция была уничтожена по предписанию надзорного ведомства. За выявленные нарушения компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей.