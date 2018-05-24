РИАМО - 24 мая. В случае возникновения в домах, включенных в программу реновации, ситуаций, требующих ремонта, работы должны быть выполнены управляющей организацией в рамках договоров на техническое обслуживание многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин, запуская этот масштабный проект по обновлению жилого фонда, одновременно поставил задачу - не допустить появления аварийного жилья. За 15 лет около 1 миллиона москвичей получат новое комфортное жилье. Безусловно, нельзя исключить ситуаций, когда в том или ином доме за это время могут возникнуть проблемы с кровлей, стояками и тому подобным – ремонт будет произведен в установленном порядке», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что с 1 августа прошлого года собственники помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, были освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества. Таким образом, эти объекты были исключены из региональной программы капитального ремонта. Однако управляющие компании должны обеспечивать содержание многоквартирных домов в надлежащем техническом состоянии.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей.