РИАМО - 24 мая. В подмосковной Коломне построят четыре многоквартирных дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«На Градостроительном совете Московской области одобрено строительство четырех жилых домов в районе Подлипки городского округа Коломна, в рамках утвержденного проекта планировки территории. В трех домах порядка 7 тысяч квадратных метров жилой площади будет предоставлено для расселения аварийного жилого фонда», – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Жилая застройка будет размещена на территории более 33 гектаров. Согласно технико-экономическим показателям проекта, общая площадь квартир составит около 9 тысяч квадратных метров.

На территории новой жилой застройки планируется организовать парковочные места на 3,9 тысячи машино-мест. В непосредственной близости от нового микрорайона расположены детский сад «Радуга» и средняя образовательная школа. Застройщиком проекта является ООО «РК- Газсетьсервис».