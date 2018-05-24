РИАМО - 24 мая. В центре Москве на улице Красная Пресня в результате столкновения с грузовым автомобилем погиб водитель мотоцикла, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На улице Красная Пресня в районе дома 44 столкнулись малотоннажный грузовик Hyundai и мотоцикл. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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