РИАМО – 24 мая. Директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что назначение Дмитрия Рогозина на должность главы корпорации «Роскосмос» является своеобразным понижением в должности бывшего вице-премьера, курировавшего оборонно-промышленный комплекс страны.

Ранее Рогозин согласился на предложение президента РФ Владимира Путина возглавить государственную корпорацию «Роскосмос». Рогозин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента. В то же время, переход в «Роскосмос» – это понижение для Рогозина, в этом уверен Салин.

«Для Рогозина «Роскосмос» – это своеобразный «штрафбат». В силу того, что к нему было много претензий, как к куратору космической сферы, ему дают возможность реабилитироваться прямо на поле боя», – заявил Салин в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, общий посыл оказался в стиле: «ты не смог показать себя как управленец на уровне правительства, покажи себя на уровне конкретной структуры».

Должность заместителя председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Рогозин занимал с декабря 2011 года. В составе нового правительства вице-премьером по ОПК вместо Рогозина стал замминистра обороны Юрий Борисов.

До Рогозина «Роскосмос» возглавлял 53-летний Игорь Комаров, который работал в госкорпорации с 2013 года.