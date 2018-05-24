РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В подмосковном Дзержинском 1 июня состоится торжественное открытие новой детской площадки на улице Спортивная, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

«Детская площадка, расположенная по адресу: улице Спортивная, дом № 6, готова принять юных жителей нашего города уже 1 июня, в День защиты детей. Торжественное открытие ее состоится в 11:00, обязательно приходите, будет весело», – написал Панаморенко.

Он добавил, что площадка была установлена по губернаторской программе. Также Панаморенко предложил жителям ознакомиться с фотографиями в аккаунте, где изображена площадка до и после благоустройства.