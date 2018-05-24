РИАМО - 24 мая. Подмосковные следователи выясняют обстоятельства падения мужчины с носилок во время переноски фельдшерами скорой помощи в подмосковном Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«По информации и видеоролику, размещенным в одной из социальных сетей, организовано проведение доследственной проверки. В информации указывается, что врачи скорой помощи уронили госпитализированного мужчину с носилок на асфальт», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел возле входа в кардиологическое отделение больницы города Наро-Фоминска.

Следователи установят все обстоятельства и последствия произошедшего, а также выясняют личность пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.