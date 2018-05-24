РИАМО - 24 мая. В четверг в школах Наро-Фоминского городского округа прозвенели последние звонки для выпускников, родители и учителя произнесли для них напутственные слова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 23 по 25 мая в 1304 образовательных учреждениях на территории Московской области проводятся праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку.

«В школах Наро-Фоминского городского округа состоялся традиционный праздник окончания учебного года и прощания со школой – последний звонок. Школьные звонки прозвучали в последний раз для 594 учеников 11 классов, среди которых 85 ребят оканчивают школу на отлично. 9 класс заканчивают 1533 выпускника», - говорится в сообщении.

В текущем году 638 ребят из округа сдадут итоговые экзамены и получат аттестаты 26 июня. Напутственные слова выпускникам в четверг сказали их учителя, родители, представители администрации Наро-Фоминского городского округа, депутаты Московской областной думы.

Традиционно как на первой школьной линейке, так и на последней праздничной в знак благодарности будущие выпускники дарят учителям цветы.