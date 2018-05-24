РИАМО - 24 мая. В рамках программы «Военные оркестры в парках» музыканты каждую субботу в 17:00 будут исполнять на разных площадках столицы как современные, так и классические произведения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве стартовала программа «Военные оркестры в парках». В программе музыка разных жанров — от классики до рок-н-ролла. Побывать на концертах можно каждую субботу с мая по август на 13 площадках столицы. Начало выступлений запланировано на 17:00», — говорится в сообщении.

Послушать выступление оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета можно будет 26 мая в парке Победы на Поклонной горе, военного оркестра Военной академии и Президентского оркестра России — в парке Горького 2 июня, военного оркестра Военной академии — в парке «Сокольники» 9 июня, Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации — в саду «Эрмитаж» 16 июня, военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка — в Перовском парке 23 июня.

«Сад имени Баумана, 30 июня — военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища; Бабушкинский парк, 7 июля — Показательный оркестр МЧС России; усадьба Воронцово, 14 июля — военный оркестр Общевойсковой академии Вооруженных сил России; Измайловский парк, 21 июля — Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации; парк «Красная Пресня», 28 июля — Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации», — добавляется в сообщении.

В парке «Кузьминки» 4 августа можно будет послушать Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, в парке «Зарядье» 11 августа — Военный образцовый оркестр почетного караула. 18 августа в Александровском саду выступят Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации, Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, Военный образцовый оркестр почетного караула.

Первые концерты программы «Военные оркестры в парках» состоялись 19 мая сразу на трех площадках Москвы: в Александровском саду, на Боровицкой и Манежной площадях.

Программа «Военные оркестры в парках» предваряет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Он откроется в этом году 24 августа и продлится до 2 сентября.