РИАМО - 24 мая. Два компенсационных автобусных маршрута организуют на время закрытия участка Филевской линии метро 26 и 27 мая, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено 26 и 27 мая. Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. Будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская».

«В районе временно закрытых станций организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 и КМ2. На линии выпустят около 60 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости», - говорится в сообщении.

Автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили».

Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минут.

У временно закрытых станций метро будут дежурить около 100 человек линейного и диспетчерского персонала «Мосгортранса», которые помогут пассажирам сориентироваться и покажут, где найти бесплатные автобусы.

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена также будут помогать пассажирам возле временно закрытых станций Филевской линии и на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад».

В обычном режиме метрополитен возобновит работу 28 мая в 5:30 утра.

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