Сегодня в Москве реализуется несколько крупных транспортных проектов – строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) и Южной рокады, также готовится запуск Кожуховской ветки метрополитена и нового участка Калининско-Солнцевской линии – метро должно прийти в Новую Москву уже в этом году. О ходе строительства крупных дорог и развитии подземки, перспективах открытия больших школ и старте сноса домов по программе реновации в интервью РИАМО рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

- Андрей Юрьевич, поедет ли в начале лета, как это было заявлено, западный отрезок Калининско-Солнцевской линии метрополитена в Новую Москву?

- Окончание строительства Западного участка КСЛ запланировано летом 2018 года с учетом завершения пусконаладочных работ.

- Также москвичи ждут запуск новой Кожуховской линии. Почему решили разбивать ввод на этапы?

- В ходе строительства для оптимизации пассажиропотоков и для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть, а также с учетом степени строительной готовности принято решение о поэтапном вводе данной линии в эксплуатацию. Строительство участка от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется завершить уже в 2018 году.

- В связи с этим планируется ли строить новые школы-рекордсмены по примеру экспериментальной школы в Некрасовке на 2,1 тысячи мест, которую называли самой большой в Москве?

- Учитывая активную жилую застройку района Некрасовка и возросшую потребностью в образовательных объектах, здесь завершается строительство школы на 1,1 тысячи мест в квартале №7. Также в этом районе Адресно-инвестиционной программой предусмотрено финансирование строительства в 2020-2021 годах образовательных объектов большой емкости: школы на 1275 мест в 13-м квартале и школы на 1150 мест в 17-м квартале. Кроме этого, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию школу на 1,9 тысячи мест в Левобережном районе.

- Расскажите, на каком этапе находится строительство Южной рокады?

- В настоящее время ведем работу на участке от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта. Кроме этого, Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2017-2020 годы департаменту строительства предусмотрено финансирование на проектирование и строительство еще нескольких участков Южной рокады.

В том числе, многоуровневой транспортной развязки на пересечении Пролетарского проспекта с рокадой. Это необходимо для функционирования улично-дорожной сети на участке от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы. Проектирование запланировано на 2018-2019 годы, а строительно-монтажные работы – на 2019-2021 годы. На участке от Кантемировской до Бакинской улицы будут вестись работы в таком порядке: проектирование запланировано на 2018-2019 годы, строительно-монтажные работы – на 2019-2020 годы.

- Какие еще работы по проекту Южной рокады уже идут?

- В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации мостового перехода через Москву-реку и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе, на участке от Каспийской до Шоссейной улицы, с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Здесь строительство планируется вести с 2019 по 2022 год. Также в рамках строительства Южной рокады будет проведена реконструкция улицы Донецкая и улицы Верхние Поля на участке от Марьинского парка до МКАД – строительно-монтажные работы здесь также развернутся в 2019-2021 годах.

- На каком этапе находится строительство Северо-Западной хорды?

- В этом году планируем завершить участок Северо-Западной хорды под названием «Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе». Также завершается разработка проектно-сметной документации по объекту «Транспортная развязка МКАД с улицей Генерала Дорохова». На выходе из государственной экспертизы находится документация по этапу «Дорога от улицы Нижние Мневники дом 62 до проспекта Маршала Жукова, инженерные коммуникации и сооружения. Балочный мост».

- Какие участки Северо-Восточной хорды находятся в работе у департамента?

- Ведется разработка проектно-сметной документации по участку от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Планируемый срок получения заключения экспертизы и начала строительства – четвертый квартал этого года. По участку от Открытого до Ярославского шоссе также ведется разработка проектно-сметной документации.

- Какие участки СВХ планируете завершить уже в 2018 году?

- Например, участок от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Это продолжение платной скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург (дорога федерального значения) в черте Москвы, она является магистральной улицей общегородского значения первого класса с непрерывным режимом движения. Данный участок в перспективе обеспечит выход на Ярославское шоссе и улицу Академика Королева. Готовность объекта составляет 80%. Срок окончания работ запланирован на четвертый квартал этого года.

- Расскажите, что даст этот транспортный объект автомобилистам?

- Новый участок обеспечит продолжение и более глубокий вход в город скоростной автодороги «Москва – Санкт-Петербург» федерального значения в черте города до Дмитровского шоссе и далее в центр. Также дорога перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на основные магистрали: Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАДа, Большую Академическую улицу, Коровинское шоссе. Новый участок позволит улучшить условия движения транспорта на улично-дорожной сети ряда районов на севере Москвы: Головинского, Коптева, Тимирязевского.

- Какова готовность участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД?

- Окончание строительства предусмотрено в третьем квартале этого года. Готовность объекта составляет 80%. Строительство развернулось в районах Перово и Вешняки на востоке города. Этот этап включает в себя строительство 9 эстакад, 4 километров основного хода Северо-Восточной хорды, съездов и подъездных дорог к новой магистрали, а также трехметровых шумозащитных экранов, строительство нового пешеходного перехода в районе метро «Выхино» и реконструкцию существующих пешеходных переходов в районе платформ «Плющево» и «Вешняки» Казанского направления Московской железной дороги.

- Кстати, сколько новых надземных и подземных пешеходных переходов появится в Москве в 2018 году?

- На 2018 год запланировано к завершению строительства 15 пешеходных переходов, из них 12 подземных и 3 надземных. С начала года введено в эксплуатацию 12 пешеходных переходов, из них 10 подземных.

- Хотелось бы затронуть вопрос реновации, которая уже запущена в Москве. Было утверждено 242 стартовые площадки, этого достаточно по программе?

- Для реализации программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки. Сейчас идет проектирование первых домов. Мы рассчитываем, что 28 из них в следующем году будут готовы к заселению.

- Жители САО, в частности, жалуются на вырубку зеленых насаждений в связи с реновацией. Насколько необходима эта мера в городе?

- Условия вырубки будут определены проектной документацией в части дендрологии по каждой конкретной стартовой площадке, прошедшей государственную экспертизу. В этом случае будут проведены обязательные компенсационные мероприятия по озеленению.

- Когда начнется снос первых пятиэтажек, в каких районах?

- На данный момент Московский фонд реновации жилой застройки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru – ред.) проводит открытые конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение проектно-изыскательских работ по сносу существующих строений и выполнение работ по проектированию жилых домов.

Снос первых пятиэтажек запланирован на конец июня 2018 года.