РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мая. В подмосковных Котельниках порядка 300 школьников, которые будут посещать летние оздоровительные лагеря в горокруге, примут участие в акции «Вахта памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках летней оздоровительной кампании у нас запланировано провести большое количество мероприятий для детей в июне. Центральным станет – патриотическая акция «Вахта памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны. Школьники совместно с артистами московских мюзиклов приставят большой праздничный концерт, который пройдет в торговом центре «Мега Белая Дача» в июне», – сказала глава горокруга Ирина Польникова.

Она уточнила, что в данном мероприятии примут участие порядка 280 детей и около 100 ветеранов ВОВ, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников. Ожидается, что акцию посетят около 600 зрителей. Для них прозвучат военные песни, авторские стихотворения, написанные специально для мероприятия.

«В рамках летней оздоровительной кампании для школьников пройдет турслет с катанием на байдарках, пушкинский фестиваль, экскурсия в Троице-Сергиеву лавру с посещение пещерного скита, посещение конно-спортивного клуба, творческие занятия, различные встречи. Мы постарались сделать отдых детей незабываемым и интересным», – подчеркнула Польникова.

Напомним, летняя оздоровительная кампания в образовательных учреждениях Котельников пройдет с 31 мая по 29 июня. В ней примут участие более 300 человек. Ранее глава Котельников сообщала, что лагеря будут работать на базе трех школ с 9:00 до 18:00 в течение июня. Детей обеспечат бесплатным трехразовым питанием.